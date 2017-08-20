جازان.. «شكراً لكم» حملة يدشنها «تعاوني الريث» لتكريم عمال النظافة بالمحافظة (صور)

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في بَادِرَة إِنْسَانية تجسد روح المحبة والتسامح واحترام الغير، دَشَّنَ محافظ الريث أحمد موسى أبو قرن، حملة المكتب التعاوني بالمحافظة التي تتبع لمنطقة جازان، بِعُنْوَان: “شكراً لكم” والتي تستهدف تكريم عمال النظافة والجاليات، وذلك في حضور نائب رئيس بَلَدِيَّة محافظة الريث علي هادي، ومدير مكتب التعليم مفرح الريثي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة بمحافظة الريث وعدد من مسؤولي البَلَدِيَّة.

مِنْ جِهَتِه، أَفَادَ رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإِرْشَاد وتوعية الجاليات بمحافظة الريث مفرح بن يحيى الريثي، بأن هذه المُبَادَرَة المميزة والإِنْسَانية وغير المستغربة من المكتب والقائمين عليه، انبثقت من مبدأ ديني ووطني واجْتِمَاعِيّ؛ تمشياً مع القول المأثور: “من لا يشكر الناس لا يشكر الله”، وكذلك لإِظْهَار ما يتمتع به غالبية أَفْرَاد الشعب السعودي من رحمة وتعاطف تجاه العمالة التي استقدمت من أجل خدمة هذا الوطن والمواطن، وكذلك لنشر ثقافة احترام الآخر بغض النظر عن وظيفته أو جنسيته أو دينه.

‏‎وأَضَافَ، أن تكريم عمال النظافة والجاليات بالمحافظة يأتي كذلك من الواجب الديني علينا كمسلمين لهذه الفئة التي لا تثنيها الظروف والتقلبات المناخية من أداء عملها الشاق والمتعب وتأدية واجبها المنوط بها.

وفي الختام، نَوَّهَ رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بالريث، بأن هذه المبادرات التي تأتي بالتعاون بين الجهات الرسمية والخيرية، تعزز مفهوم العمل الاجْتِمَاعِيّ والأهداف النبيلة للمتطوعين، والذي بذل جهوداً جبارة من خلال الكوكبة الخيرة من المتطوعين من شباب هذه المحافظة.

وَتَابَعَ، نتمنى أن نرى الكثير من المبادرات المشابهة في باقي مراكز المحافظة، مقدماً شكره لصاحب الفكرة مدير قسم الجاليات والمشاريع بالمكتب ماجد الريثي، ولجميع المشاركين على المساهمة الفعالة لإنجاح هذه المُبَادَرَة.

يذكر أن التكريم شمل 100 عامل نظافة من الجاليات المختلفة من خلال توزيع كلمة شكر، ومظلات واقية من الشمس، وحافظة ماء شرب وفرها وقام بتجهيزها المكتب التعاوني للدعوة بالريث.