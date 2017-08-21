النقل: 6 نصائح مهمة تُجنب السائقين «النعاس» أثناء القيادة

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قدّمت وزارة النقل مجموعة من النصائح للسائقين تجنبهم النعاس أثناء القيادة؛ للحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين ومن يرافقهم في سفرهم.

ونصحت الوزارة السائقين عند السفر لمسافات طويلة بأن يتجنبوا السهر، وألا يسافروا بمفردهم، بل بصحبة مرافق، إضافة إلى مسح الوجه بمنديل مبلل كل فترة، فالرطوبة تبقي السائق مستيقظاً.

ونبهت النقل إلى إمكانية شرب الكافيين، حيث يساعد على تنشيط العقل، ويعطي السائق طاقة، مع خفض درجة التكييف؛ لأن البرودة تجلب النعاس، وأخيراً فتح النافذة في الأجواء المعتدلة خلال السفر على الطرق السريعة.