 «مياه جازان» توضح حقيقة تأخر رواتب العاملين بإحدى المؤسسات المتعاقدة معها | صحيفة تواصل الالكترونية

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«مياه جازان» توضح حقيقة تأخر رواتب العاملين بإحدى المؤسسات المتعاقدة معها

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«مياه جازان» توضح حقيقة تأخر رواتب العاملين بإحدى المؤسسات المتعاقدة معها

تواصل – جازان:

كَشَفَت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان حقيقة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ حيال تأخر الرواتب للعاملين بإحدى المؤسسات المتعاقدة مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان لتشغيل وصيانة بعض مشاريع المياه بالمنطقة، وبَيَّنَت الإدارة أنها قد رفعت جميع مستحقات المقاول للصرف.

وأَضَافَت إدارة خدمات مياه جازان في بَيَانٍ لَهَا: لتزايد شكاوى العاملين والمشغلين من تأخر صرف رواتبهم فقد تم التنسيق مع الوزارة لاستقطاع الأجور المتأخرة للعمالة من تلك المستحقات لدى الوزارة وتحويلها للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، وتسلم هذه المستحقات عن طريقها”، مُؤكّدَةً بأنها حصرت المستحقات والرفع بذلك للوزارة مُنْذُ أكثر من 3 أسابيع وبانْتِظَار صرف المستحقات – وَفْقَاً لـ”الرياض” -.

وَشَدَّدت الإدارة بأن هذا الإجراء لا يعفي المقاول من القيام بمسؤولياته تجاه القيام بصرف مستحقات العاملين، وَتَمَّ إِنْذَاره بتطبيق الغرامات حَسْبَ بنود العقد المبرمة معه، وَتَمَّ مُؤخَّرَاً الرفع بطلب سحب المشروع منه، مُشِيرَة إلى أنها ستقوم بتنفيذ الإِجْرَاءَات النظامية ضد عدد من الصحف الإِلِكْتُرُونِيّة التي نشرت أخباراً وتقارير صحفية مغلوطة دون التحقق منها والرجوع للمتحدث الرسمي بالإدارة.

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