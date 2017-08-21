نصائح مهمة للمحافظة على خصوصيتك في «سناب شات»

تواصل – وكالات:

يعتمد تطبيق سناب شات على القصص سريعة الزوال، حيث استقطب الملايين بسبب مزاياه المنوعة، إلا أن آلية النشر قد تسبب بعض الإرباك للمستخدمين خُصُوصَاً الجدد، فيجب أن تتحلى بالحذر حَتَّى لا تعرض خصوصيتك وأمنك الشخصي للخطر.

لذا إليك 5 نصائح للمحافظة على خصوصيتك وأمنك الشخصي في “سناب شات”؛ وَفْقَاً لما ذكره موقع البوابة العَرَبِيّة للأخبار التقينة:

1 – تفعل ميزة التحقق بخطوتين

يوفر تطبيق سناب شات، كغيره من التطبيقات المعروفة، ميزة التحقق بخطوتين وذلك عبر إِرْسَال رسالة إلى هاتفك الذكي بها رمز مرور، وذلك عند القيام بتسجيل الدخول من جهاز جديد، ولتفعيل الميزة قم بالنقر أعلى الشاشة على رمز سناب شات، ثم انقر على الإعدادات “علامة الترس”، ثم اختر التحقق من تسجيل الدخول ”Login Verification” ثم اضغط استمر وقم باختيار التحقق عبر الرسائل القصيرة.

2 – تأكد من التواصل مع الأصدقاء فقط

يتيح سناب شات إمكانية مشاركة صورك ولحظاتك اليومية مع أَي مستخدم حول العالم، لكن هل تريد فعلاً أن يرى أَي شخص جميع المحتويات التي تقوم بنشرها على سناب شات على الأغلب؟ لِذَا يُمكن الاختيار ما بين السماح لأصدقائك فقط لمشاهدة لحظاتك اليومية أو مشاركتها مع الجميع.

وللقيام بذلك اذهب إلى الإعدادات ثم انقر على خيار اتصل بي “Contact Me”، وحدد أصدقائي My Friends فِي حَالِ كنت ترغب بالتواصل مع الأصدقاء فقط.

3 – تحديد من يشاهد قصصك

يتيح تطبيق سناب شات إمكانية مشاهدة القصص اليومية من قبل جميع المستخدمين، أو حصرها على مجموعة معينة من الأشخاص.

ويُمكن للمستخدم تحديد المشاهدين لقصصه من خلال الذهاب إلى الإعدادات؛ ومن ثم عرض قصتي “View My Story” ثم اختيار أصدقائي أو يُمكن تحديد خيار “مخصص” Custom وإِزَالَة الأشْخَاص الذين لا ترغب بمشاهدتهم لقصصك.

4 – تَعْطِيل خيار إِضَافَة سريعة

تساعد ميزة الإِضَافَة السريعة Quick Add الأصدقاء على البحث عن بعضهم البعض على سناب شات، حيث من الممكن أن يظهر حسابك في سناب شات إذا كان هناك أصدقاء مشتركون ضمن قائمة الاقتراحات.

وإن كنت لا ترغب بظهور حسابك ضمن قائمة الإِضَافَة السريعة، فيمكنك تَعْطِيلها من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم النقر على خيار “شاهدني في إِضَافَة سريعة” “See Me in Quick Add” وإِزَالَة علامة “√” من جانب هذا الخيار.

5 – لا تشارك حسابك على سناب شات على العلن

يقوم بعض مستخدمي سناب شات بنشر اسم المستخدم الخاص بهم عبر الشبكات الاجْتِمَاعِيّة مثل فيسبوك وتويتر؛ من أجل تشجيع الآخرين على إضافتهم.

لكن إن كنت بالفعل ترغب بالتواصل مع أصدقائك فقط، فيجب عليك عدم نشر حسابك بشكل علني في أَي مكان حتى تتجنب الإضافات العشوائية والتي ممكن بخطأ بسيط أن تتسبب في نشر لحظاتك اليومية الخَاصَّة ومشاركتها على الإنترنت.