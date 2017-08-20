وافد هندي يكشف سبب مداومته على نقل مواطنة مُسنة إلى المستشفى لعامين مجاناً

تواصل – فريق التحرير:

روى الوافد الهِنْدِيّ، الذي تم تداول قصته على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، بعد مواظبته على نقل مواطنة مسنة إلى المُسْتَشْفَى لمدة عامين، بدون مقابل، تفاصيل تعرفه على المسنة، وملابسات ما حدث بَعْدَ ذَلِكَ.

وبِحَسَبِ صَحِيفَة “المدينة”، تحدث الشاب الهِنْدِيّ، قَائِلاً: “قبل نحو عامين شاهدت امْرَأَة مسنة على كرسيها المتحرك برفقة إحدى بناتها على قارعة الطريق، ولفتني إلى ذلك طول الفترة الزمنية التي كانتا تنتظران فيها مركبة لإيصالهما فتوجهت إليهما، وطلبتا مني نقلهما لأحد المراكز المخصصة لغسيل الْكُلَى فبادرت بإيصالهما وعندها رفعت المرأة المسنة يدها إِلَى السماء لتدعو لي، وعند وصولها للمركز طلبت منهما أن يسمحا لي بانْتِظَارهما وإعادتهما للمنزل فسألتني المرأة عن المقابل المالي فأجبت لها يكفيني الدعاء، وهكذا أصبحت أقوم بإيصالها في الأسبوع ثلاث مرات لإجراء الفحوصات الطبية وغسيل الْكُلَى، وأصبحت مثل أمي”.

وحول انْتِشَار المقطع الذي كشف عن القصة، قال: “في إحدى المرات كنت أوصل الوالدة (المرأة المسنة) لمنزلها وكان برفقتنا (أبو نهار) وهو فاعل خير أتى من حائل لمساعدتها في دفع تكاليف العلاج في أحد المستشفيات الخَاصَّة، ودار بيننا حوار داخل السيارة، وقام هو بتصوير المقطع ثم انتشر عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ”.

وعن حالة المرأة المسنة قَالَ الوافد الهِنْدِيّ: “تُعَانِي من الفشل الْكُلَوِيّ والقلب مُنْذُ سبع سنوات، ومصابة بالسرطان مُنْذُ عشرين عَامَاً، والآن تجري عملية قسطرة الْكُلَى في مُسْتَشْفَى خاص تكفل بها فاعل الخير”.

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