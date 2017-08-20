خلال استقبال رئيس الوزراء اليمني.. ملك البحرين: دعمنا متواصل للشرعية

تواصل – وكالات:

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وبحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في قصر الصخير هذا اليوم، الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة، بمناسبة زيارته للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحيات أخيه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وتمنياته الطيبة لشعب البحرين بكل التقدم والازدهار.

كما نقل إلى جلالته شكر وتقدير فخامته على مواقف مملكة البحرين الداعمة للشرعية في اليمن، ورحب الملك برئيس الوزراء اليمني، وكلفه بنقل تحياته للرئيس عبدربه منصور هادي، وتمنياته بعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى ربوع اليمن الشقيق.

وأعرب جلالته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وبما يربط شعبيهما الشقيقين من أواصر الأخوة الوطيدة، كما جدد صاحب الجلالة -حفظه الله- خلال اللقاء التأكيد على الموقف الثابت لمملكة البحرين تجاه الجمهورية اليمنية والداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن ويحمي سيادته ووحدته وعروبته ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.

كما أكد جلالته أن المشاركة المستمرة لمملكة البحرين، في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة تنطلق من إيمانها بأهمية التضامن والتعاون العربي المشترك لحماية المنطقة العربية وشعوبها من الأطماع والتدخلات الخارجية.

وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن شكره وامتنانه لجلالة الملك، على الوقفة التاريخية المشرفة لمملكة البحرين وتضحياتها النبيلة بمشاركتها ضمن قوات التحالف العربي في عملية (إعادة الأمل) بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة نصرةً للشرعية في حفظ أمن واستقرار اليمن لكل ما فيه خير شعبه العزيز، وما تقدمه مملكة البحرين من مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين من خلال المؤسسة الخيرية الملكية وما تقوم به المؤسسة من جهود كبيرة في مجال الإغاثة والرعاية الطبية لأشقائهم في اليمن.