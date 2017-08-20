بالفيديو.. الأحساء تستعد لاستقبال الحجاج القطريين

تواصل – فريق التحرير:

أكملت محافظة الأحساء كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال الحجاج القطريين، وهيأت كل سبل التيسير والراحة لهم، حيث تم تشكيل عدة لجان لاستقبالهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتأمين المسكن على مستوى عالٍ طيلة فترة وجودهم بالأحساء، كما تم الانتهاء من تجهيز مدينة الحجاج، والتأكيد على الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات المتعلقة بسفر الأشقاء القطريين من الأحساء إلى جدة عبر مطار الأحساء الدولي.

جاء ذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح للراغبين في أداء مناسك الحج من الأشقاء القطريين بدخول المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي.