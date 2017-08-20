إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. وفد من «الجمارك» يتابع استعدادات استقبال حجاج قطر بمنفذ «سلوى»

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تفقد وفد من مصلحة الجمارك برئاسة المستشار محمد النعيم منطقة جمارك منفذ سلوى البري؛ للاطمئنان على اسْتِعْدَادات استقبال ضيوف الرحمن من الحجاج القطريين.

وتأتي تلك الزيارة؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – بفتح منفذ سلوى البري أمام الحجاج القطريين، وتسهيل دخولهم وتأديتهم المناسك، باعتبارهم ضيوف خادم الحرمين، وذلك بعد وساطة سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، واجتماعه بولي العهد ونائب خادم الحرمين في جدة، ثم لقائه الملك سلمان في مقر إقامته بطنجة.