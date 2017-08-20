اليمن.. الحوثيون يمزقون صور المخلوع صالح في صنعاء

تواصل – وكالات:

مزق الحوثيون لوحات عملاقة نُصبت في ميدان السبعين، وسط العاصمة اليمنية صنعاء، تحمل صوراً للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وشعارات حزب المؤتمر الذي يقوده، وذلك مع تصاعد حدة الخلافات بين أطراف الانقلاب في اليمن.

وأوضح سكان في العاصمة صنعاء أن اللوحات التي نشرها أنصار المخلوع صالح في غالبية شوارع صنعاء منذ أيام، تم تمزيقها وتشويهها بطريقة متعمدة.

وأشار السكان إلى أن الصور جرى تمزيقها بشكل متعمد رغم انتشار عشرات المسلحين في أماكن قريبة من مواقع تواجد تلك اللوحات العملاقة التي نشرها حزب المؤتمر في إطار التحضير للفعالية الكبرى يوم الخميس 24 أغسطس بالذكرى الـ 35 لتأسيس الحزب بميدان السبعين.

واتهم الصحافي المقرب من المخلوع صالح، نبيل الصوفي، الحوثيين بالوقوف وراء تمزيق الصور، بعد خطابي عبدالملك الحوثي ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد الحوثي، حيث امتدت الأيادي لتقطيع صور الفعالية المؤتمرية، مضيفاً موجهاً كلامه للحوثي أنه بتلك الطريقة “لن تحكمونا”، وفقا للعربية نت.

ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من خطاب تصعيدي لزعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، الذي هاجم شريكه الوحيد في الانقلاب حزب المخلوع صالح، واتهمه بالخيانة، وطعن جماعته في الظهر، بحسب توصيفه.