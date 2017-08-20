تعرّف على موعد إطلاق هاتف «جلاكسي نوت 8» بالأسواق

تواصل – وكالات:

كشف المسرب الشهير إيفان بلاس، في تغريدة جديدة نشرها على موقع “تويتر”، أن هاتف نوت 8 الجديد الذي سيتم الإعلان عنه رسمياً يوم 23 أغسطس، سيصل إلى الأسواق بحلول 15 سبتمبر المقبل، لكن ستفتح شركة سامسونج باب الحجز المسبق للحصول على الهاتف يوم 24 أغسطس، أي بعد يوم واحد فقط من الكشف عن الهاتف الجديد.

ووفقاً لموقع Engadget الأمريكي، وأوضح بلاس أنه في حال طلب الهاتف مسبقاً سيحصل المستخدم على هدايا مجانية، والتي تشمل بطاقة مايكرو إس دي سعة 256 جيجا أو شاحناً لا سلكياً، أو كاميرا سامسونج جير 360، ولم تعلن الشركة الكورية الجنوبية عن باقي الهدايا التي ستقدمها لمستخدميها في بعض البلدان والأقاليم الأخرى، ولكن كشف بلاس أن سامسونج سوف تعطي للمستخدمين الأوروبيين جهاز DeX dock، والذي صدر مع جلاكسي S8 ويمكنه تحويل هاتفك إلى جهاز كمبيوتر.

جدير بالذكر أن تسريبات سابقة ظهرت خلال أواخر يوليو، كشفت عن تصميم الهاتف والألوان التي سيدعم بها، والكاميرا المزدوجة التي سيأتي بها والكثير من المواصفات الأخرى.