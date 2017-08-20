 قطيع من الفيلة يعيث فساداً في قرية هندية .. صور | صحيفة تواصل الالكترونية

قطيع من الفيلة يعيث فساداً في قرية هندية .. صور

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قطيع من الفيلة يعيث فساداً في قرية هندية .. صور

تواصل – وكالات:

ضل قطيع من الفيلة البرية العملاقة، طريقه وانحرف نحو قرية في منطقة مايوربانغ شرقي الهند، وأحدث فوضى ودماراً؛ ما أجبر القرويين على الفرار والاختباء في مكان آمن، حيث دمر القطيع، الذي جاء بحثاً عن الغذاء والماء، المحاصيل والخضروات الدائمة، وأضر المنازل في قرية كوجيام.

وقال القرويون الغاضبون إن الأفيال العملاقة تركت وراءها دماراً هائلاً؛ إِذْ دمرت المنازل واستهلكت جميع مخزوناتهم الغذائية، كما اتهم السكان، مسؤولي الغابات بعدم مساعدتهم على الرغم من الشكاوى المتكررة.

وقد ازدادت هجمات الفيلة في الهند مُؤخَّرَاً، ويَخْشَى السكان المحليون الفيلة البرية وهي تتجول بحرية في المنطقة وتهاجم الأشْخَاص عشوائياً.

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