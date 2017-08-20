 «الهيئة» تستعد لتطوير أعمالها التوعوية بموسم الحج | صحيفة تواصل الالكترونية

«الهيئة» تستعد لتطوير أعمالها التوعوية بموسم الحج

0
«الهيئة» تستعد لتطوير أعمالها التوعوية بموسم الحج

تواصل – واس:

يقوم مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر بدراسة مسحية بِعُنْوَان: “تقييم وتطوير المحتوى التوعوي والتوجيهي والوسائل المستخدمة وأثرها في الحد من المخالفات الشرعية في أماكن الزيارة في موسم الحج لعام 1438هـ”.

وتهدف الدراسة إلى تطوير وتقويم العمل التوعوي للرئاسة العامة في موسم الحج، وزيادة فاعلية الجهاز في إرساء قواعد وأسس للتعامل مع الحجاج، وتقديم الوسائل الناجعة التي تحقق حجاً متقبلاً، بِإِذْنِ اللهِ.

وتركِّز الدراسة على المواد التوعوية والتوجيهية والوسائل التي تقوم بها وكالة التوعية والتوجيه لتقويم الوسائل وتطويرها، واقتراح الوسائل المناسبة للأعوام القادمة؛ بهَدَف توظيف البحث العلمي الجاد تَحْقِيقَاً للتقييم والتطوير المستمر لبرامج وأَنْشِطَة الرئاسة.

شاهد ايضا

المدينة.. «بلدية أُحد» تغلق مطعماً لإعاشة الحجاج لتدني مستوى النظافة

المدينة.. «بلدية أُحد» تغلق مطعماً لإعاشة الحجاج لتدني مستوى النظافة

«بلدية الرس» تعتمد 7 فرص استثمارية بأكثر من مليون وخمسمائة ألف ريال

«بلدية الرس» تعتمد 7 فرص استثمارية بأكثر من مليون وخمسمائة ألف ريال

مهرجان «تمور عنيزة».. ميدان للتنافس بين شباب المملكة (فيديو)

مهرجان «تمور عنيزة».. ميدان للتنافس بين شباب المملكة (فيديو)

بحضور 50 مشاركاً.. ختام «هايكنج تنومة» وتدشين فريق مشاة بالمحافظة

بحضور 50 مشاركاً.. ختام «هايكنج تنومة» وتدشين فريق مشاة بالمحافظة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>