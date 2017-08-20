«الهيئة» تستعد لتطوير أعمالها التوعوية بموسم الحج

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يقوم مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر بدراسة مسحية بِعُنْوَان: “تقييم وتطوير المحتوى التوعوي والتوجيهي والوسائل المستخدمة وأثرها في الحد من المخالفات الشرعية في أماكن الزيارة في موسم الحج لعام 1438هـ”.

وتهدف الدراسة إلى تطوير وتقويم العمل التوعوي للرئاسة العامة في موسم الحج، وزيادة فاعلية الجهاز في إرساء قواعد وأسس للتعامل مع الحجاج، وتقديم الوسائل الناجعة التي تحقق حجاً متقبلاً، بِإِذْنِ اللهِ.

وتركِّز الدراسة على المواد التوعوية والتوجيهية والوسائل التي تقوم بها وكالة التوعية والتوجيه لتقويم الوسائل وتطويرها، واقتراح الوسائل المناسبة للأعوام القادمة؛ بهَدَف توظيف البحث العلمي الجاد تَحْقِيقَاً للتقييم والتطوير المستمر لبرامج وأَنْشِطَة الرئاسة.