 8 أطعمة لتنشيط الجسم والتغلب على الإرهاق والتعب | صحيفة تواصل الالكترونية

8 أطعمة لتنشيط الجسم والتغلب على الإرهاق والتعب

0
8 أطعمة لتنشيط الجسم والتغلب على الإرهاق والتعب

تواصل – وكالات:

نتيجة ضغوط الحياة والمجهود الكبير الذي يبذله البعض طوال اليوم يتعرض الجسم للإجهاد والتعب؛ مما يعرضه للأمراض ونقص المناعة.

ووَفْقَاً لما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الأطعمة الصحية التي تعمل على تنشيط الجسم والتخلص من الإرهاق والتعب، وهي:

1 – الفواكه والخضراوات الطازجة حيث إنها تَحْتَوِي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتعيد النشاط له.

2 – الاهتمام بالسوائل مثل المياه والعصائر الطبيعية والابتعاد عن الكافيين والكحول.

3 – اللحوم الحمراء غير الدهنية والأسماك العَالِية في الأحماض الدهنية أوميجا 3 مثل السلمون والتونة حيث إنها تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

4 – الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المكررة مثل السُّكَّرِيّات والدقيق وغيرها من الأطعمة حيث إنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

5 – المكسرات مثل الجوز واللوز والبندق والكاجو فهي غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعيد حيوية ونشاط الجسم.

6 – الموز إحدى الفواكه التي تمد الجسم بالطاقة نظراً لاحْتِوَائِه على كربوهيدرات وبوتاسيوم وألياف وعناصر غذائية أُخْرَى، وينْصَح دَائِمَاً الرياضيون بتناولها.

7 – الشوفان، يعمل على تغذية الجسم وإعادة حيويته ونشاطه.

8 – بذور الشيا، تَحْتَوِي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المضادة للالتهابات والتي تساعد على تنشيط الجسم.

شاهد ايضا

3 خطوات تخلصك من آلام «الكتف»

3 خطوات تخلصك من آلام «الكتف»

هل كل آلام البطن سببها «القولون»؟

هل كل آلام البطن سببها «القولون»؟

دراسة: استخدام «المضادات الحيوية» بكثرة يُقلل فاعلية المناعة

دراسة: استخدام «المضادات الحيوية» بكثرة يُقلل فاعلية المناعة

هذه الأطعمة والمشروبات تقهر العطش والجفاف في الصيف

هذه الأطعمة والمشروبات تقهر العطش والجفاف في الصيف

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>