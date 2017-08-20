8 أطعمة لتنشيط الجسم والتغلب على الإرهاق والتعب

تواصل – وكالات:

نتيجة ضغوط الحياة والمجهود الكبير الذي يبذله البعض طوال اليوم يتعرض الجسم للإجهاد والتعب؛ مما يعرضه للأمراض ونقص المناعة.

ووَفْقَاً لما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الأطعمة الصحية التي تعمل على تنشيط الجسم والتخلص من الإرهاق والتعب، وهي:

1 – الفواكه والخضراوات الطازجة حيث إنها تَحْتَوِي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتعيد النشاط له.

2 – الاهتمام بالسوائل مثل المياه والعصائر الطبيعية والابتعاد عن الكافيين والكحول.

3 – اللحوم الحمراء غير الدهنية والأسماك العَالِية في الأحماض الدهنية أوميجا 3 مثل السلمون والتونة حيث إنها تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

4 – الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المكررة مثل السُّكَّرِيّات والدقيق وغيرها من الأطعمة حيث إنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

5 – المكسرات مثل الجوز واللوز والبندق والكاجو فهي غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعيد حيوية ونشاط الجسم.

6 – الموز إحدى الفواكه التي تمد الجسم بالطاقة نظراً لاحْتِوَائِه على كربوهيدرات وبوتاسيوم وألياف وعناصر غذائية أُخْرَى، وينْصَح دَائِمَاً الرياضيون بتناولها.

7 – الشوفان، يعمل على تغذية الجسم وإعادة حيويته ونشاطه.

8 – بذور الشيا، تَحْتَوِي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المضادة للالتهابات والتي تساعد على تنشيط الجسم.