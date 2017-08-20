«عماد الخراشي» محافظاً للهيئة العامة للأوقاف.. وهذه سيرته الذاتية

تواصل – الرياض:

صدر، اليوم الأحد، قرار تعيين عماد بن صالح الخراشي محافظا للهيئة العامة للأوقاف وذلك في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف والذي عقد اليوم.

ويعد الخراشي أحد الكفاءات الوطنية المتميزة ويتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً إذ شغل منصب شريك ومدير في شركة الزامل والخراشي للمحاماة، ومديراً لمركز التحكيم والتسويات، ونائباً لرئيس لجنة الشركات العائلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وقدم خلال عمله العديد من الاستشارات القانونية المتعلقة بتنظيم عدد كبير من أوقاف رجال وسيدات الأعمال واقتراح الهيكلة القانونية في مختلف جوانبها الإدارية والتشغيلية والاستثمارية التي تتوائم مع المنهجيات الحديثة في الإدارة.

كما شارك الخراشي في إعداد وصياغة عدد من الأنظمة ومنها نظام الشركات غير الربحية والوقفية والذي أعُد بناءً على خمس تجارب دولية رائدة في مجال العمل الوقفي والغير ربحي ، ومسودة مشروع الصناديق الوقفية الاستثمارية ، والمشاركة في اللجان الخاصة التي قامت بدراسة نظام الهيئة العامة للأوقاف، كما ساهم أيضاً في العديد من الدراسات والاستشارات التي تتعلق في تطوير منظومة العمل غير الربحي والوقفي، وقدم عدة أوراق عمل تتعلق بالكيانات الوقفية في عدد من المؤتمرات والملتقيات، هذا علاوة على دوره البارز في المساهمة في تدريب عدد من حديثي التخرج من خريجي الشريعة والقانون وتأهيلهم لسوق العمل.

وجاء تعيين الخراشي كمحافظ للهيئة العامة للأوقاف نظراً لما يتمتع به من معرفة ودراية بالقطاع الوقفي في مختلف مكوناته وكذلك الخبرة الكبيرة التي اكتسبها خلال عمله في عدد من المجالات القانونية والتنظيمية والإدارية والاستثمارية، ويأتي تعيينه في هذا المنصب ليكون أحد العوامل التي ستنطلق بالعمل الوقفي والهيئة بإذن الله نحو آفاق جديدة تسهم في تفعيل دورها التنموي والاقتصادي وتفعيل الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة، والعمل على تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في إسهام القطاع غير الربحي في مجالات التنمية المختلفة، وتقديم الخدمات التي تسهم في تطوير قطاع الأوقاف وتذليل المعوقات التي تواجهه.

ومن المتوقع أن تعمل الهيئة وفق نظامها على تعزيز دور الأوقاف في المجتمع ونشر ثقافته وتنظيم القطاع الوقفي وتطويره وزيادة فاعليته وإسهاماته التنموية ليكون أحد الروافد الاقتصادية والتنموية المهمة في مسيرة التنمية في هذه البلاد المباركة.

الخبرات العلمية والعملية:

حصل عماد الخراشي على درجة البكالوريوس في الأنظمة (قانون) من جامعة الملك سعود 1992م ، وعمل في عدة مناصب في عدد من الجهات التي أكسبته خبرات مهنية متطورة حيث التحق في بداية حياته المهنية بالعمل في إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة باحثاً قانونياً ضمن فريق العمل المكلف بمراجعة عقود الشركات ، كما عمل مستشاراً قانونياً في الغرفة ومديراً لمركز التحكيم والتسويات فيها ، ويشغل عماد الخراشي حالياً منصب شريك مدير في شركة الزامل والخراشي للمحاماة.

قدم خلال عمله العديد من الاستشارات القانونية المتعلقة بهيكلة وتنظيم الأوقاف واقتراح الأدوات الاستثمارية لها ، والإشراف على تأسيس وتنظيم عدد من الشركات الوقفية وإعداد هيكلتها ، وتنظيم عدد من أوقاف البيوت العائلية.

وله أيضاً العديد من الاستشارات القانونية المتعلقة بهيكلة الكيانات القانونية وتقديم الحلول المناسبة لها والاستشارات المتعلقة بالأنظمة التجارية والاستثمار.

كما قدم عدة أوراق عمل تتعلق بالكيانات الوقفية بالمملكة العربية السعودية قُدمت في ملتقى تنظيم الأوقاف الأول والثاني.

المشاركات وعضوية اللجان:

شارك عماد الخراشي في عضوية عدد من اللجان وفرق العمل ومنها المشاركة في فريق العمل المنبثق عن لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمراجعة مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 26/2/1437هـ ، كما ساهم في إنشاء لجنة الأوقاف بغرفة الرياض ضمن فريق العمل المكلف بإنشاء اللجنة وتقديمها كنموذج لتعزيز ثقافة الوقف لدى رجال الأعمال في المجتمع .

وشارك أيضا في إعداد وصياغة نظام الشركات غير الربحية والوقفية الذي تشرف عليه وزارة التجارة والاستثمار والذي أعُد بناءً على خمس تجارب دولية رائدة في مجال العمل الوقفي والغير ربحي .

يشغل عماد الخراشي حالياً منصب نائب رئيس لجنة الشركات العائلية بغرفة الرياض من تاريخ 1/3/1438هـ.

وله دوراً بارز في المساهمة في تدريب عدد من حديثي التخرج من خريجي الشريعة والقانون واقتراح البرامج المهنية التي تؤهلهم لسوق العمل والعمل على توظيفهم.