«الخطوط السعودية»: تعذر جدولة نقل الحجاج القطريين من مطار الدوحة

وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية قد خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، التي تمت جدولتها فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، بعد وساطة سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، إلا أن السلطات في الدوحة ترفض هذا الأمر. ‎