 «الخطوط السعودية»: تعذر جدولة نقل الحجاج القطريين من مطار الدوحة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخطوط السعودية»: تعذر جدولة نقل الحجاج القطريين من مطار الدوحة

0
«الخطوط السعودية»: تعذر جدولة نقل الحجاج القطريين من مطار الدوحة

تواصل – واس:

أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، أنه تعذّر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.

وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية قد خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، التي تمت جدولتها فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، بعد وساطة سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، إلا أن السلطات في الدوحة ترفض هذا الأمر.

 

شاهد ايضا

خلال عام واحد.. إنجاز ومعالجة 182 مشروعاً بلدياً في الرياض (صور)

خلال عام واحد.. إنجاز ومعالجة 182 مشروعاً بلدياً في الرياض (صور)

«الجوازات»: عند طلب الخدمة لرب الأسرة يلزم دفع الاستحقاق المالي للكل

«الجوازات»: عند طلب الخدمة لرب الأسرة يلزم دفع الاستحقاق المالي للكل

كاتب صحفي: أجانب يعملون مديرين في المملكة بشهادات جامعية «كرتونية»

كاتب صحفي: أجانب يعملون مديرين في المملكة بشهادات جامعية «كرتونية»

«عبدالله آل ثاني» لـ«القطريين»: يؤسفني منع نقلكم للحج عبر الطائرات السعودية

«عبدالله آل ثاني» لـ«القطريين»: يؤسفني منع نقلكم للحج عبر الطائرات السعودية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>