تحذيرات من جلسة «التربع».. تسبب تآكل غضاريف الركبتين

تواصل – فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة الإكثار من جلسة ” التربع”؛ وذلك لما يترتب عليها من أضرار صحية، تؤدي مع الوقت إلى تآكل غضاريف الركبتين، وينجم عنها خشونة مبكرة في المفاصل والركبة.

وأشارت المدينة إلى أن مضاعفات إصابة مفاصل الركبة تسبب الكثير من المشاكل الصحية المستقبلية، منوهة على أهمية المتابعة المستمرة والفحص المبكر لتفادي حدوثها.

وشددت المدينة على ضرورة المحافظة على الركبتين في حال الاضطرار لـ”التربع”، مبينة أن على الشخص الجلوس فوق وسادة، لتجنب الضغط على الحوض والظهر، مؤكدة على أهمية الحركة المستمرة والتغيير في وضعيات الجلوس على أن يتخللها أوقات وقوف ومشي كل نصف ساعة.

وأكدت المدينة في هذا السياق، أنَ وضعيات الجلوس الخاطئة، وعدم الانتظام في ممارسة الرياضة والوزن الزائد، طريق يمهد للإصابة بمشاكل “الركبة”.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية لديها خبرة في التعامل مع حالات مشاكل المفاصل والركبتين؛ وذلك بوجود فريق متخصص من الأطباء والعلاج الطبيعي، وفق أعلى معايير الجودة الصحية.