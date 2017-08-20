3 خطوات تخلصك من آلام «الكتف»

تواصل – وكالات:

ألم الكتف قد ينشأ من مفصل الكتف نفسه، أو من العضلات المحيطة، والأربطة أو الأوتار، والألم الذي ينشأ من المفاصل يتفاقم مع نشاط أو حركة الذراع أو الكتف؛ ما يعوق القدرة على التحرك بحرية وغَالِبَاً ما يستغرق وَقْتَاً طَوِيلاً للشفاء.

لكن هناك العديد من النصائح الفعالة التي يمكن أن تساعدك على التعامل مع آلام الكتف وَفْقَاً لموقع top10homeremedies” يمكن اتباعها:

1 – استخدام كمادات الثلج: تساعد درجة الحرارة الباردة على تخفيف الألم والمساعدة في الحد من الالتهاب، كما ستساهم أَيْضَاً في الحد من تراكم حامض اللبنيك؛ وَهُوَ منتج ثانوي من عملية التمثيل الغذائي في العضلات التي يمكن أن تزيد من وجع العضلات والألم.

يتم ذلك من خلال وضع مكعبات من الثلج فِي منشفة ووضعها لمدة من 10 إلى 15 دقيقة على المنطقة المصابة وتكرر كل ساعتين أول 48 ساعة.

2 – العلاج بالكمادات الساخنة: إذا لم تتحسن آلام كتفك بعد استخدام الكمادات الباردة لمدة 48 ساعة الأولى، يمكنك التبديل إلى العلاج بالحرارة، الَّتِي ستزيد من تدفق الدم إلى المنطقة، وهذا بِدَوْرِهِ سوف يقلل الألم.

يتم ذلك من خلال ملء كيس من الماء الساخن ووضعه على المنطقة المصابة لمدة 10 :15 دقيقة، تكرر العملية بضع مرات في اليوم للحصول على الراحة، يمكن أَيْضَاً الوقوف تحت ماء ساخن جارٍ لمدة 10 دقائق مرتين يَوْمِيّاً.

3 – العلاج بالتدليك: العلاج بالتدليك هو خيار جيد للسيطرة على آلام الكتف، ويساعد التدليك اللطيف على استرخاء العضلات القاسية والضيقة، مع زيادة تدفق الدورة الدموية، وهذا بِدَوْرِهِ يساعد على تقليل الألم.

يُفَضَّل قبل بدء التدليك أخذ حمام ساخن لمدة 10 دقائق لاسترخاء العضلات الضيقة، ثم يتم وضع بضع قطرات من الزيت الدافئ، مثل جوز الهند أو زيت الخردل على المنطقة المصابة، بعد انتهاء التدليك يجب وضع منشفة دافئة على المنطقة المصابة لمدة 30 دقيقة، ويمكن اتباع التدليك عِدَّة مرات فِي اليوم لتخفيف الألم.