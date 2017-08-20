هل كل آلام البطن سببها «القولون»؟

تواصل – وكالات:

هناك العديد من آلام البطن التي نشعر بها، وقد يختلف ألم عن غيره، ومع اختلافه قد ينذر بمشكلة صحية أخرى.

وفي هذا الصدد، سرد الدكتور محمد المنيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، عدداً من الأسْبَاب المختلفة وراء الإِصَابَة بآلام البطن المختلفة والتي تتضمن الآتي:

1 – الألم البسيط حول السرة قد يدل على متلازمة القولون العصبي، أو التهاب الزائدة الدودية، أو الإمساك، أما بالنسبة لوجود آلام شديدة حول السرة تدل على الانسداد المعوي، أو تمدُّد في الشريان الأورطى في كبار السن.

2 – أما بالنسبة لوجود آلام شديدة في البطن مع وجود انتفاخ في الشفاه فهي دليل على الحساسية من بعض أنواع معينة من الطعام.

3 – أما بالنسبة لشعور كبار السن بألم شديد فِي البطن مع وجود إسهال بعد تناول الأكل؛ فهذا يشير إلى ضيق الشرايين وأَوْرَدَة البطن أو ما يُسَمَّى بالذبحة المعوية.

4 – وجود ألم في البطن مع وجود حساسية بالصدر وبقع جلدية أو مشكلة في الْكُلَى والْتِهَاب المفاصل يدل على التهاب الأوعية المناعي.

5 – الألم في الجانب الأيمن أعلى البطن يشير إلى وجود مشكلة في المرارة وأمراض الكبد واضطرابات الجهاز الهضمي، ووجود حصوة في الحالب، أو مرض بالْكُلَى، والألم من الجانب الأيمن أسفل البطن يشير إلى الزائدة الدودية.

6 – وجود ألم في الجانب الأيسر من البطن دليل على مرض كرون، أو القولون وجيوب قولونية قد تصاحبها تغير في عادات التبرز، وغَالِبَاً ما تكون مؤشراً على بعض مشاكل الجهاز التناسلي عند المرأة.