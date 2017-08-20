طريقة أرشفة الصور في «إنستجرام» بدلاً من حذفها

تواصل – وكالات:

أطلقت شبكة إنستجرام الاجْتِمَاعِيّة لمشاركة الصور تحَدِيثَاً جديداً لتطبيقها على الهواتف الذكية جلب معه ميزة أرشفة الصور.

وبات الآن بوسع المستخدمين أرشفة أَي صورة وإخفاؤها عن جميع المتابعين دون الحاجة لحذفها، مع إمكانية إعادة الصورة من جديد لتظهر داخل ملفك الشخصي كالمعتاد.

وتوفر الميزة الجديدة مساحة للمستخدم للاحتفاظ بصوره القديمة، أو تلك التي لا يرغب بإِظْهَارها للجميع، والرجوع إليها بطريقة سهلة.

كما يُمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة لإخفاء صورهم لفترة محدودة من الوقت لسبب آو لآخر، فمثلاً يُمكن للمشاهير أرشفة الصورة فِي حَالِ رغبتهم بوقف التفاعل على صورة معينة؛ ومن ثم إعادتها للملف الشخصي بعد فترة من الوقت.

الخطوات التالية تشرح لك كَيْفِيَّة القيام بأرشفة الصور على إنستجرام

1 – يجب في البداية تحديث التطبيق إلى آخر إِصْدَار وهو متوفر الآن على متجري جوجل بلاي وآب ستور بعد تحديث التطبيق، ستلاحظ ظهور أيقونة جديدة تشبه الساعة أعلى ملفك الشخصي، ويتم فيها عرض الصور التي تَمَّت أرشفتها.

2 – لأرشفة صورة معينة، اضغط عليها ثم توجه إلى الثلاث نقاطة الرأسية أعلى يمين الصورة من الخيارات الظاهرة أمامك، اضغط على خيار Archive ستلاحظ اختفاء الصورة من ملفك الشخصي، ولن يتمكن متابعوك من رؤيتها.

3 – لإعادة الصورة من جديد إلى ملفك الشخصي، اذهب إلى أيقونة الأرشفة أعلى الشاشة، ثم اختر الصورة التي ترغب بإعادة نشرها، وانقر على خيار Show on Profile.