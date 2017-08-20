مدير صحة القنفذة يكرم عدداً من المدراء السابقين.. ويحتفي بالجدد (صور)

تواصل – سلطان السهيمي:

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، شامي العذيقي، اليوم الأحد، بحضور محافظ محافظة القنفذة المكلف محمد آل شيبان، ومدير شرطة القنفذة العميد سفر المقاطي، ومنسوبي صحة القنفذة، عدداً من المُدِيرِين السابقين.

وَتَمَّ تكريم مدير مُسْتَشْفَى القنفذة العام السابق الدكتور محمد بن حسن الزبيدي، ومدير مُسْتَشْفَى جنوب القنفذة السابق الدكتور محمد بن فرج السفري، والدكتور هاني باكرمان، ومدير التمريض السابق أحمد الشيخي؛ وذلك نظير جهودهم المبذولة في تطوير إداراتهم طوال فترة توليهم مهام الإدارة خلال الفترة السابقة.

يَأْتِي هذا التكريم تقديراً لجهودهم، وعرفاناً بما قدموه، وتحفيزاً لمن بعدهم لبذل المزيد من التطوير والسعي لرفع الخدمات المقدمة للمستفيد، وَتَمَّ الاحتفاء بالجدد.