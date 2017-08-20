«هيئة الرياض» تبدأ في تنفيذ خطة العمل الميداني لـ«عيد الأضحى»

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أعلن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عن بدء تنفيذ خطة العمل الميداني التي أعدها لإجازة عيد الأضحى المبارك بتكليف عدد كَافٍ من الأعضاء الميدانيين للعمل في الأسْوَاق والمجمعات التِجَارِيّة والمُنْتَزَهات والميادين العامة.

وأَوْضَحَ مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل، أن خطة الفرع تضمنت تكليف الأعداد المناسبة للعمل في جميع المواقع التي تحتاج إلى تواجد أعضاء الهيئة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعاون في خدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وَأَكَّدَ فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض على رؤساء الهيئات والمراكز والأعضاء الميدانيين بضرورة تطبيق شعيرة الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر وَفْقَ الضوابط الشرعية والأنظمة المرعية.

وَأَشَارَ الشليل إلى أن خطة الفرع تتضمن أَيْضَاً توزيع المواد التوعوية والتوجيهية من مطبوعات الرئاسة العامة على المواطنين والمقيمين، مع اسْتِمْرَار تكثيف المصليات المتنقلة في الأماكن العامة، وغيرها من المناشط والفعاليات التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر خدمة للمجتمع.

وَنَوَّهَ الشليل إلى الدعم والمساندة المستمرة التي يلقاها الفرع من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وكذلك اهتمام ودعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ للرقي بالعمل وَفْقَ تطلعات ولاة الأمْر أيدهم الله.