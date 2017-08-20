يقدمها لصوص.. 9 نصائح لحماية منزلك من السرقة

تواصل – وكالات:

يلجأ اللصوص عادة إلى اقتحام وسرقة المنازل التي لا تحظى بأنظمة أمنية مناسبة، فوجود كاميرات المراقبة وصفارات الإِنْذَار وغيرها من وسائل الحماية، كفيلة بإبعاد اللصوص عن منزلك، أو على الأقل تَعْطِيلهم إلى حين وصول الشرطة.

وإذا أردت الحصول على أفضل النصائح لحماية منزلك من السرقات، فليس هناك أفضل من اللصوص أنفسهم لتقديم هذه النصائح، فهم على دراية بأكثر الأشياء التي تمنع اللص من اقتحام المنزل، وذلك بسبب خبرتهم في هذا المجال.

ويقول مجموعة من اللصوص السابقين في بريطانيا، بِحَسَبِ صَحِيفَة ديلي ميل، إن كاميرات المراقبة، هي الوسيلة الأفضل لحماية منزلك وسيارتك من السرقة، كما أن الأبواب والنوافذ محكمة الإغلاق، وصوت كلاب الحراسة، وترك التلفزيون في وضعية التشغيل، من أكثر الأشياء التي تجعل اللصوص يفكرون كَثِيرَاً قبل اقتحام المنزل بقصد السرقة.

وعلى الرغم من هذه النصائح، إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن 14% فقط من البريطانيين، قاموا بتركيب كاميرات المراقبة في منازلهم، وفي حين أَشَارَ اللصوص إلى أن الأَضْوَاء الأمنية معوق أساسي للصوص، إلا أن 24% فقط قاموا بتركيب هذه الأَضْوَاء.

وقال 28% إنهم لم يتخذوا أية احْتِيَاطات أمنية، بل ويتركون منازلهم غير مقفلة أثناء تواجدهم بداخلها. في حين اعْتَرَفَ خُمس المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته شركة “كو أوب” أنهم تحدثوا على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ عن غيابهم في عطلة خارج المنزل.