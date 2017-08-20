 «الغذاء والدواء» توضح دور مفتشيها في صالات الحجاج بمطار جدة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الغذاء والدواء» توضح دور مفتشيها في صالات الحجاج بمطار جدة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَ عبدالله المفرج، مشرف هيئة الغذاء والدواء في صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أن الهيئة وفرت 46 مفتشاً بمختلف التخصصات (صيادلة – أخصائي التغذية – مهندسي الأجهزة الطبية)، على مدار الساعة.

وقال “المفرج” في حديث مع قناة “الإخبارية” إن “مفتشي الهيئة يعملون خلال ثلاث مناوبات، ابتداءً من 1 ذي القعدة”، مُبَيِّنَاً أنهم يستقبلون طلبات من مصلحة الجمارك، ويتم الكشف على جميع ما يرد مع الحجاج وبعثاتهم.

وأَضَافَ: أن “دور مفتشي الهيئة يتمثل في محورين، الأول توعية الحجاج بمختلف الأَعْمَال، فَضْلاً عن الكشف على الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية الواردة مع الحجاج”.

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