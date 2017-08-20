 جوجل تبدأ عرض معاينات للفيديو ضمن نتائج البحث على أندرويد | صحيفة تواصل الالكترونية

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جوجل تبدأ عرض معاينات للفيديو ضمن نتائج البحث على أندرويد

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جوجل تبدأ عرض معاينات للفيديو ضمن نتائج البحث على أندرويد

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة جوجل مُؤخَّرَاً، عن إطلاق ميزة جديدة توفر للمستخدمين إمكانية رؤية معاينة للفيديوهات التي تظهر ضمن نتائج البحث على أجهزة أندرويد، وذلك على غرار ميزة مشابهة أُطلقت حَدِيثَاً لموقع يوتيوب.

وقالت عملاق التقنية الأمْريكية في منشور على مدونتها: “بالنسبة إلى مقاطع الفيديو، فقد كنا تقليدياً نعرض صورة مصغرة ثابتة في نتائج البحث. ولكن مع انتقال المزيد من المعلومات إلى الفيديو، فإننا نعمل على إيجاد طرق جديدة لإعطائك لمحات مفيدة؛ مِمَّا يساعدك على العثور بسرعة على ما تبحث عنه عبر الفيديو أيضاً”.

وأَضَافَت جوجل أنها تعتزم اعْتِبَارَاً من اليوم إطلاق ميزة، سوف تُتاح على نطاق أوسع في الأسبوع المقبل، على تطبيق جوجل ومتصفح الويب كروم على نظام أندرويد، تعرض معاينات لمقاطع الفيديو التي تظهر ضمن نتائج البحث.

وحرصاً من الشركة على بيانات المستخدم، أكدت أن معاينات الفيديو لن تشتغل تلقائياً على نحو افْتِرَاضي إلا حين يكون المستخدم متصلاً بشبكة “واي فاي”، مع إمكانية تفعيل الميزة أثناء الاتصال بالشبكات المحمولة، ثم إن الفيديوهات سوف تعمل بدون صوت.

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