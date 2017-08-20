عضو بـ«مجلس تعز العسكري»: الخلافات بين الانقلابيين تصاعدت لمستويات عالية (فيديو)

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قال عبد الباسط بحر، عضو المجلس العسكري في تعز: إن “الخلافات بين الانقلابيين تصاعدت حدتها وظهرت للعلن وارتفعت لمستويات عالية، بسبب تباين وجهات النظر في التعامل مع الخسائر التي يتكبدونها”.

وأضاف “بحر” في حديث مع قناة “الإخبارية”: أن “الخلافات طفت على السطح لدرجة أن زعيم ميليشيات الحوثي، تهكم على المخلوع (صالح) بقوله نحن في مرحلة اقتحامات وليس انتخابات، أي أنهم مستمرون في العدوان على الشعب”.

وأشار عضو المجلس العسكري في تعز، إلى أن قضايا الخلاف بين الطرفين كثيرة وكبيرة، ولا يجمعهم سوى قتل الشعب اليمني والعدوان عليه.