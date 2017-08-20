تمديد فترة القبول بجامعة الأمير محمد بن فهد

تواصل- واس:

أعلنت إدارةُ القبول بجامعة الأمير محمد بن فهد، تمديدَ فترة القبول للطلاب والطالبات الجدد؛ لتلبية رغبتهم للالتحاق بالجامعة، واستقطاب الطلاب المتميزين ممن تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من برنامج الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز للمنح التعليمية.

يذكر أن الجامعة حصلت على الاعتماد المؤسسي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في مايو 2013، كما حصل عددٌ من التخصصات مؤخراً على اعتماد برامجها من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا الأمريكي ABET.

وتضم جامعة الأمير محمد بن فهد 4 كليات هي: كلية الهندسة، وكلية إدارة الأعمال، وكلية هندسة وعلوم الحاسب، وكلية الدراسات والعلوم الإنسانية.