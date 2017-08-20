«حجاج قطر» يشيدون بالتسهيلات المقدمة لهم

تواصل – واس:

“لا توجد أي عوائق صادفتنا، فالخدمات والتسهيلات المقدمة لنا على أعلى مستوى، فضلاً عن الاستقبال المميز الذي حظينا به منذ وصولنا للمملكة”.

بتلك التعبيرات وكلمات أخرى مشابهة، عبّر عدد من الحجاج القطريين عن سعادتهم بوصولهم إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي، لأداء مناسك الحج لهذا العام الحالي؛ منوهين بدور المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم بالمنفذ.

ووفقاً لجولة قامت بها وكالة الأنباء السعودية بين الحجاج القطريين، فإن كافة من التقت بهم “الوكالة” أثنوا على حسن الاستقبال الذي حظوا به في المنفذ، مشيرين إلى أن حركة السير في المنفذ من صالة الجوازات إلى الجمارك كانت سهلة ويسيره، دون أي عوائق توجد.

“علي بن مسعود المري ـ أحد الحجاج القطريين” فقد أعرب عن سعادته بالذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام، قائلاً ” لا توجد أي عوائق صادفتني أثناء مروري بالجوازات أو الجمارك، وأسأل الله أن يطول عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، مؤكداً اللحمة والإخوة بين الشعبين السعودي والقطري.

أما الحاج القطري “عبيد جابر” فقد أثني على التسهيلات والحركة داخل المنفذ، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية معروفة بخدمتها للحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومعبراً عن حبه للمملكة.

فيما أشاد حمد بن عبيد المري، بحسن الاستقبال الذي حظي به في منفذ مركز سلوى، مشيراً إلى أن حركة السير في المنفذ من صالة الجوازات إلى الجمارك كانت سهلة ويسيره، دون أي عوائق توجد.

تكثيف الجهود

من جانبه أكد المدير العام لجمرك سلوى عثمان الغامدي، أنه وبعد صدور الأمر السامي الكريم بفتح المنفذ الحدودي، لاستقبال الأشقاء القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام، على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ودون تصاريح إلكترونية، صدرت توجيهات معالي مدير عام الجمارك بتكثيف الجهود وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتنظيمية والتقنية، إضافةً إلى تسهيل الإجراءات لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأكد أنه تم التنسيق مع جميع الإدارات الحكومية والخدمية بأعلى مستوى لدخول الحجاج بكل يُسر وسهولة ودون تأخير.

وبين أن المنفذ يعمل على مدار الـ24 ساعة، وأنه إضافةً إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام، فإن المنفذ ومنذ بداية المقاطعة يخدم الحالات الإنسانية للأسر المشتركة، التي صدرت توجيهات سابقة من مقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بمرورهم عبر المنفذ.