طلاب مسلمون باليابان ينجحون في الحصول على مُصلى و«أطعمة حلال» بجامعتهم

تواصل – سامر محمد:

تبدأ جامعة “ياماجوتشي” اليابانية، في تقديم قائمة بأطعمة حلال في 2 أكتوبر المقبل؛ مما يمكّن الطلابَ المسلمين هناك من التمتع بطعام كافتيريا الجامعة براحة بال، وفقاً لصحيفة “ذا مينيتشي” اليابانية.

وذكرت الصحيفة، أن الهدف من وراء تقديم قائمة بأطعمة حلال هو توفير بيئة مريحة للطلاب المسلمين بجانب توفير غرفة للصلاة هناك تمكنهم من أداء الصلوات الخمس.

وتحدثت الصحيفة، عن أن هذا التحرك من قبل الجامعة جاء بعد طلب تقدم به بعض الطلاب من بين نحو 80 طالباً مسلماً من دول مختلفة يدرسون في الجامعة في مايو الماضي، طلبوا توفير أطعمة حلال ومُصلى لهم.

وعبّر طالب بنجلاديشي مسلم -أخذ المبادرة نيابة عن زملائه المسلمين في تقديم الطلب- عن سعادته لتلبية الطلب، خاصة أن المطاعم القريبة من الجامعة لا تقدم الأطعمة الحلال.