«الهلال الأحمر» تتقدم بشكوى إلى الجهات الرسمية بسبب «كاريكاتير مُسيء»

تواصل- فريق التحرير:

تقدمت هيئة الهلال الأحمر بشكوى رسمية للجهات المختصة حيال الكاريكاتير المنشور في إحدى وسائل الإعلام المقروءة والذي تمت الإساءة فيه إلى العمل الإنساني الذي تقوم به الهيئة.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم، أن المسؤولين في الهيئة يحترمون كافة وسائل الإعلام ومسؤوليها وما يرد في تلك الوسائل من نقد هادف دون الوصول إلى حد الإساءة لعمل الهيئة أو الإساءة لمنسوبيها لا سيما وأن هناك جهوداً إنسانية مستمرة يبذلها العاملون في الهيئة للمحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وبينت، أن لها الحق في الدفاع عن العمل الإنساني الذي تقدمه وعن الإساءات التي قد تطال منسوبيها وفق القنوات الرسمية التي هيئتها الدولة لمثل هذه القضايا، كما أن الهيئة قد وضعت وسهّلت الآليات الإلكترونية لتلقي الشكاوى والملاحظات ضد أي من منسوبيها في سبيل الارتقاء بعملها وتصحيح أي أخطاء تقع بسبب طبيعة عملها على مدار الساعة وفي جميع أرجاء المملكة.