 «الهلال الأحمر» تتقدم بشكوى إلى الجهات الرسمية بسبب «كاريكاتير مُسيء» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الهلال الأحمر» تتقدم بشكوى إلى الجهات الرسمية بسبب «كاريكاتير مُسيء»

0
«الهلال الأحمر» تتقدم بشكوى إلى الجهات الرسمية بسبب «كاريكاتير مُسيء»

تواصل- فريق التحرير:

تقدمت هيئة الهلال الأحمر بشكوى رسمية للجهات المختصة حيال الكاريكاتير المنشور في إحدى وسائل الإعلام المقروءة والذي تمت الإساءة فيه إلى العمل الإنساني الذي تقوم به الهيئة.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم، أن المسؤولين في الهيئة يحترمون كافة وسائل الإعلام ومسؤوليها وما يرد في تلك الوسائل من نقد هادف دون الوصول إلى حد الإساءة لعمل الهيئة أو الإساءة لمنسوبيها لا سيما وأن هناك جهوداً إنسانية مستمرة يبذلها العاملون في الهيئة للمحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وبينت، أن لها الحق في الدفاع عن العمل الإنساني الذي تقدمه وعن الإساءات التي قد تطال منسوبيها وفق القنوات الرسمية التي هيئتها الدولة لمثل هذه القضايا، كما أن الهيئة قد وضعت وسهّلت الآليات الإلكترونية لتلقي الشكاوى والملاحظات ضد أي من منسوبيها في سبيل الارتقاء بعملها وتصحيح أي أخطاء تقع بسبب طبيعة عملها على مدار الساعة وفي جميع أرجاء المملكة.

شاهد ايضا

«حجاج قطر» يشيدون بالتسهيلات المقدمة لهم

«حجاج قطر» يشيدون بالتسهيلات المقدمة لهم

«التجارة» تُلزِم مُلاك ومشغلي محطات الوقود بفحص المضخات إلكترونياً

«التجارة» تُلزِم مُلاك ومشغلي محطات الوقود بفحص المضخات إلكترونياً

«النقد» تتوعد 12 شركة تأمين بسحب رخص عملها خلال 20 يوماً

«النقد» تتوعد 12 شركة تأمين بسحب رخص عملها خلال 20 يوماً

الجلطات الدماغية تتزايد.. حالة كل 15 دقيقة بالمملكة

الجلطات الدماغية تتزايد.. حالة كل 15 دقيقة بالمملكة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>