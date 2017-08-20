«النقد» تتوعد 12 شركة تأمين بسحب رخص عملها خلال 20 يوماً

تواصل – الرياض:

دعت مؤسسة النقد العربي السعودي، 12 شركة وهي: الشركة السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين، وشركة المساندة وسطاء التأمين، شركة الممارسات المهنية لوساطة التأمين، وشركة الوساطة السعودية، وشركة جلوبل لوساطة التأمين، وشركة ركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني، وشركة مجدي سالم القاضي وكلاء تأمين، وشركة مركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين، وشركة مستشارك التأميني لاستشارات التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين، شركة وصل لوساطة التأمين، إلى سرعة تصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز (20) يوماً من تاريخ هذا الإعلان؛ وإلا فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص.

جاء ذلك بسبب عدم التزام هذه الشركات باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين، ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة.

ودعت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، كلَّ مَن له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت WWW.SAMA.GOV.SA أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ والمادة (2) والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، علماً أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها تجاه الغير.