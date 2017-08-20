تواصل – الرياض:

قال إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ سعود الشريم، إنَّ لبعض أهل الفضل محاسنَ مخبوءةً لا يُظهرها للناس إلا الحاسدون.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ الشريم في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “إن لبعض أهل الفضل محاسنَ مخبوءةً لا يُظهرها للناس إلا الحاسدون.. وقد قيل: وإذا أرادَ اللهُ نَشــــرَ فضيلةٍ طُوِيَت… أتاحَ لهَا لِسانَ حَسودِ”

تغريدة إمام الحرم المكي حظيت باهتمام كبير من متابعيه فقد قام 3600 بإعادة تغريدها، وفضّلها 2200، وردَّ عليها أكثر من 100.

وعلق على التغريدة علي الدهام قائلاً:

الحاسد دنيء الهمة

همّه إسقاط محسوده،

فيُنسى ذكره عند موته،

ويبقى ذكر المحسود بأعماله

وظلم الحاسد له.

وقال المغرد ماجد إبراهيم الجميل:‏ أحسن الله إليك وجزاك الله خيراً، فيما قال د. ناهي الزهيري‏: صدقت وبررتَ.