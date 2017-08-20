 بالفيديو.. أطباء يزيلون «سحلية» حيّة من أذن مريض | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. أطباء يزيلون «سحلية» حيّة من أذن مريض

0

تواصل – وكالات:

اكتشف الأطباء في أحد المستشفيات في الصين وجود سحلية لا تزال على قيد الحياة داخل أذن أحد المراجعين.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تسجيله، في مستشفى بمدينة غوانتشو في مقاطعة غواندونغ الصينية، عملية إخراج السحلية من أذن المريض، بحسب ما أوردت وكالة يو بي أي الإخبارية.

وقال الأطباء، إن المريض كان يعاني من آلام شديدة، لدى وصوله إلى المستشفى، وبعد فحص أذنه، عثروا على سحلية تسللت إلى داخل قناة الأذن الداخلية أثناء نومه.

ولجأ الأطباء إلى استخدام مخدر، بهدف شل حركة السحلية، قبل استخدام الملاقط لإخراجها، في عملية بسيطة احتاجت إلى 5 دقائق فقط.

 

 

شاهد ايضا

أب أسترالي يضع طفله الرضيع في «ماء مغلي»

أب أسترالي يضع طفله الرضيع في «ماء مغلي»

اكتشاف «الغابة الغريبة» في أعماق المحيط (صور)

اكتشاف «الغابة الغريبة» في أعماق المحيط (صور)

مُسن غاني فقير تمنى الحج فتسابق الناس لتحقيق أمنيته.. بينهم وزير خارجية

مُسن غاني فقير تمنى الحج فتسابق الناس لتحقيق أمنيته.. بينهم وزير خارجية

شاهد.. اشتباك بالأيدي والحجارة بين اثنين من أقوى جيوش العالم!

شاهد.. اشتباك بالأيدي والحجارة بين اثنين من أقوى جيوش العالم!

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>