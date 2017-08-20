بالفيديو.. أطباء يزيلون «سحلية» حيّة من أذن مريض

تواصل – وكالات:

اكتشف الأطباء في أحد المستشفيات في الصين وجود سحلية لا تزال على قيد الحياة داخل أذن أحد المراجعين.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تسجيله، في مستشفى بمدينة غوانتشو في مقاطعة غواندونغ الصينية، عملية إخراج السحلية من أذن المريض، بحسب ما أوردت وكالة يو بي أي الإخبارية.

وقال الأطباء، إن المريض كان يعاني من آلام شديدة، لدى وصوله إلى المستشفى، وبعد فحص أذنه، عثروا على سحلية تسللت إلى داخل قناة الأذن الداخلية أثناء نومه.

ولجأ الأطباء إلى استخدام مخدر، بهدف شل حركة السحلية، قبل استخدام الملاقط لإخراجها، في عملية بسيطة احتاجت إلى 5 دقائق فقط.