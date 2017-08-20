الطائف.. أهالي «العولة» يشكون من سوء حالة الطريق الرئيسي للقرية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى بعض أهالي قرية “العولة” التابعة لمركز إمارة كلاخ جنوبي محافظة الطائف، من سوء حالة الطريق الرئيسي -مدخل القرية- والذي يهدد حياة سالكيه ومركباتهم.

وأظهرت صور أرسلها المواطن “سعد بن حمدي النفيعي” إلى خدمة “صوتك وصل” بصحيفة “تواصل”، تكسير ونتوءات وانهيارات تسبب صعوبة في السير على الطريق.

وقال “النفيعي”: “نناشد نحن أهالي قرية العولة وزير النقل برفع معاناتنا، وإطلاق الطريق الرئيسي برصفه كونه تالفاً تماماً ومتكسراً، وتسبب في العديد من الحوادث وتلفيات سياراتنا”.

وأضاف: أن “طلباتنا بإطلاق الطريق حبيسة الأدراج -حسب وصفه- لدى وزارة المواصلات بالمحافظة”، مؤكداً أنهم يعانون “من وعورة هذا الطريق منذ أكثر من 40 سنة”.

واختتم “النفيعي”، حديثه قائلاً: “نحن في عهد خادم الحرمين سلمان الحزم وبلادنا وبحمد الله تنعم بتقدم وازدهار في عهد مليكنا الغالي وولي عهده ولا يرضون علينا هذا الحال وخيراتهم عمت على العالم العربي والإسلامي بأكمله، لذا فإنني أتقدم لمعاليكم بالنظر في طلبنا بعين الرحمة والشفقة وإنهاء معاناتنا”.