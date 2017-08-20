 أب أسترالي يضع طفله الرضيع في «ماء مغلي» | صحيفة تواصل الالكترونية

أب أسترالي يضع طفله الرضيع في «ماء مغلي»

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أب أسترالي يضع طفله الرضيع في «ماء مغلي»

تواصل – وكالات:

اعتقلت الشرطة الأسترالية، رجلاً يدعى أتار تيبانيا (24 عاماً) بتهمة سوء معاملته رضيعه الذي لم يبلغ عمره 10 أشهر.

وذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية، أن الأب وضع ابنه في الماء المغلي، وأدخل قنينة حليب في فمه بطريقة عنيفة.

وأضافت الصحيفة -نقلاً عن الشرطة الأسترالية- أنه بعد الكشف على الطفل تبين أنه يعاني من الحروق في 40% من جسمه.

وأشارت “تليجراف” إلى إخضاع الأب لفحص مخدرات وكانت النتيجة إيجابية، حيث بدا أنه يتعاطى مادة الميثامفيتامين، وتم حبسه على ذمة القضية إلى أن تبدأ محاكمته في 6 أكتوبر المقبل.

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