«حفظ الأرواح والوقاية من الأضرار» محور نقاش عن السلامة الدوائية بـ«الغذاء والدواء»

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افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وفي حضور مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله بن محمد الهوساوي، صباح اليوم الأحد بمقر الهيئة حلقة النقاش الخاصة بالسلامة الدوائية تحت عنوان (المحافظة على الأرواح ووقاية المرضى من الأضرار)، بحضور عدد من المختصين وذلك في إطار تفعيل التعاون المشترك بين الجهات الحكومية.

ناقشت الحلقة، التحديات والعقبات التي تواجه السلامة الدوائية، إضافة إلى مناقشة أنظمة وإجراءات إدارة الأدوية، وتفعيل دور المجتمع في التأكيد على السلامة الدوائية، والتركيز على تدريب وتثقيف الممارسين الصحيين.

يذكر أن حلقة النقاش هذه، تأتي متداداً لبرنامج السلامة الدوائية (3rd Global Patient Safety Challenge) الذي أطلقته موخراً منظمة الصحة العالمية، وبرنامج السلامة الدوائية الذي بدأ المركز السعودي لسلامة المرضى تطبيقه عملياً.