بحضور 50 مشاركاً.. ختام «هايكنج تنومة» وتدشين فريق مشاة بالمحافظة

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تحت رعاية محافظ تنومة مسفر حامد آل محضي الوادعي، اختتمت فعاليات #دروب_العرب رحلة #هايكنج_تنومة، بعد يومين من المغامرة والسياحة وفي ضيافة وكرم أهل تنومة الجمعة والسبت 26 و 27 ذي القعدة 1438هـ.

شارك في الفعاليات 50 مشاركاً من هواة ومحبي الهايكنج من أطباء ومهندسين ورجال أعمال وأكاديميين ومثقفين من مختلف مناطق المملكة، وعدد من الرحالة الدوليين السعوديين، تقدمهم أستاذ الشريعة في جامعة الفيصل الدكتور عبدالرحمن بن هشبول أحد أعيان قرية الأربوعة، الذي استمتع المشاركون بإثرائه لهم بالكثير من الذكريات والشرح المستفيض عن تاريخ الإنسان والمكان على طول مسار الهايكنج.

وعلى هامش النشاط استمتع المشاركون الذين جاءوا من 8 مناطق ومحافظات مختلفة بزيارة متحف الشيخ فايز بن دحدوح، الذي قدم عرضاً تراثياً عن تاريخ الضيافة واستقبال الضيوف على الأصول العريقة للمنطقة، كما شاركوا في نشاط بلدية تنومة في تنظيف منتزه الأربوعة وتوعية المصطافين تحت عنوان #النظافة_ثقافة.

وقد استضاف الشيخ الدكتور فراج آل شبيلي الأعضاء المشاركين في #هايكنج_تنوم، يتقدمهم الدكتور صالح الأنصاري المساعد في طب الأسرة والمجتمع ومؤسس #دروب_العرب الذي قدم ندوة ربط فيها رياضة الهايكنج مع تعزيز صحة المجتمع والاهتمام بالشباب والبيئة والتراث والتنشيط السياحي، وقد أثنى الشيخ الدكتور الجراح فراج آل شبيلي على فكرة النشاط ودوره في دفع المجتمع نحو النشاط البدني ومقاومة الأمراض المزمنة.

وقد أكد الأنصاري، على ضرورة الاعتناء بمسارات الهايكنج، وعقبات القدم التي اطلع عليها المشاركون في #هايكنج_تنومة وكاد الكثير من أجزائها أن يندثر، وذلك على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة، التي يمثل الهايكنج فيها صناعة توفر الكثير من الفرص الوظيفية، وتنمي المجتمعات المحلية.

وفِي حفل التكريم بادر العميد معيض الشهري، بإعلان تكوين فريق #مشاة_تنومة بعضوية مساعد المحافظ ومشاركة الدكتور صالح الأنصاري، الذي سيتولى نشر وتنظيم فعاليات المشي الجماعي والاهتمام بنشاطات الهايكنج في المحافظة بالتعاون والاستفادة من #مجموعات_المشي من مجموعات #مشاة_السعودية الآخذة في الانتشار.

ومن جانبه عبَّر سعادة محافظ تنومة، عن ترحيبه وسعادته بهذه المناسبة، وأنها تأتي في إطار اهتمام المحافظة بتنويع الأنشطة السياحية ودعم رياضة الهايكنج ضمن فعاليات #أبها_عاصمة_السياحة_العربية.