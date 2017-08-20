زيادة الحجاج العرب عن العام الماضي بـ100 ألف

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قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان: ‘‘إن عدد الحجاج العرب زاد عن العام الماضي بواقع 100 ألف حاج، كما تعدى عدد الكوادر العاملة في خدمتهم من مطوفين وموظفين سلامة وحراسات أمنية، الـ5 آلاف شخص‘‘.

جاء ذلك بمناسبة تنظيم المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، ورشة عمل توعوية لممثلي الدفاع المدني لشرح خطط وسائل السلامة اللازم اتباعها في توصيل الوصلات الكهربائية ومخارج الطوارئ لمكاتب الخدمة الميدانية في مناطق إسكان الحجاج بمكة المكرمة ومشعري منى وعرفات، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد بن حسن معاجيني، وعضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة المشاعر المقدسة المهندس المطوف محمد بن إبراهيم بانه، وذلك بقاعة تدريب المؤسسة ببرج مطوفي العرب 1 بحي أم الجود.

وأكد قطان، أن المؤسسة تسعى لتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام بما يتوافق مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله، مؤكداً أنه يتم سنوياً عقد برامج تدريبية وتأهيلية في وسائل السلامة للمطوفين والعاملين في خدمة الحجاج، بدءاً من عملية نصب الخيام في مشعر عرفات ويقوم بالإشراف عليه جهاز استشاري مكون من 150 شخصاً من الكوادر الوطنية السعودية ما بين مهندسي كهرباء وسلامة والمولدات وكذلك مهندسين في تشييد المخيمات للاطلاع على تشييدها بالطرق الصحيحة التي تضمن سلامة وراحة الحجاج.

من جهته، أوضح وعضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة المشاعر المهندس المطوف محمد بن إبراهيم، أنه تم في هذا العام تخصيص وحدة الطوارئ والسلامة التي تقدم جميع الخدمات في جوانب وسائل السلامة بالتعاون مع الدفاع المدني، والتي تعمل من خلال الكشف على المساكن ومدى توفر وسائل السلامة فيها والمشاركة في تنظيم الحشود بمقر إسكان حجاج المؤسسة.

كما استعرض ممثلو الدفاع المدني في المحاضرة التوعوية لوسائل السلامة، التي قدمها كل من المقدم هاني عطار، والرائد عبدالله القحطاني المخاطر التي يواجهها رجال الدفاع المدني وكيفية التعامل معها، والملاحظات التي يقع بها المطوفون سنوياً ومن أهمها إغلاق مخارج الطوارئ وتوصيل الكيبلات الكهربائية بشكل خاطئ، مشيرين إلى أهمية إجراءات السلامة في كونها تعتبر خطوات لإيجاد إطار وقائي لمنع الحوادث قبل وقوعها.