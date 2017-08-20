دراسة: استخدام «المضادات الحيوية» بكثرة يُقلل فاعلية المناعة

تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة حديثة أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل خلايا “العدلات”- وهو نوع من الخلايا المناعية – أقل فاعلية في مكافحة العدوى.

وتوصل الباحثون في كلية الطب جامعة “فرجينيا” الأمريكية، أن استخدام المضادات الحيوية جعل خلايا “العدلات”، أقل فاعلية في مكافحة العدوى وأضعف حاجز الأمعاء عند غزو البكتيريا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الباحث “كوجى واتانابي، أستاذ الأمراض المناعية في كلية الطب جامعة “فرجينيا”، “تلعب خلايا العدلات دوراً هاماً كخط دفاع أول للاستجابة المناعية الفطرية عند غزو مسببات الأمراض”.

واستخدم الفريق البحثي عدداً من الفئران المخبرية لتحديد كيف يمكن أن يؤدى انخفاض البكتيريا المعوية المسببة لتفاقم الأمراض، ووجد الباحثون أن المضادات الحيوية تعمل على تعطيل الميكروبات المجهرية لدى الفئران، مما يقلل من نشاط العدلات ويمنع مهمة خلايا الدم البيضاء من الاستجابة عند الحاجة، لتترك القناة الهضمية دون حماية بشكل كافٍ، هو ما أدى إلى اختلال الميكروبيوم وخفض إنتاج البروتين الخلوي الرئيسي للحماية من العدوى.