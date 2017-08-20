 وظائف شاغرة في جامعة حفر الباطن | صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف شاغرة في جامعة حفر الباطن

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وظائف شاغرة في جامعة حفر الباطن

تواصل – فرق التحرير:

بدأت جامعة حفر الباطن اليوم, استقبال طلبات المتقدمين على 124 وظيفة رجالية للوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة التاسعة.

وأوضحت الجامعة أن ذلك سيكون عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العملية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها في رابط النظام الإلكتروني للتوظيف للموقع.

ودعت الجامعة المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، مفيدة أن استقبال الطلبات يستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الـ 2 من شهر ذي الحجة المقبل .

رابط النظام الإلكتروني للتوظيف

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