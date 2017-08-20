هل تعاني من كثرة تحديثات «ويندوز 10»؟.. إليك الحل

تواصل – وكالات:

يعاني مستخدمو نظام تشغيل “ويندوز 10” من التحديثات التي يتلقاها من شركة مايكروسوفت والتي تعمل على زيادة مستوى الأمان ومعالجة بعض الأخطاء به، إلا أن هذا يؤثر في نفس الوقت على استهلاك باقة الإنترنت، لاسيما “المحدودة” منها.

لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تحديد اتصال الإنترنت لـ”ويندوز 10″ بكل سهولة من خلال ميزة “تحديد كمية الإنترنت” لتحديثات ويندوز، كالآتي:

متطلبات ميزة ويندوز الجديدة

تعتبر هذه الميزة الجديدة وسيلة لتحديد الاتصال بالإنترنت التي يمكن للتحديثات باستخدامها، إلا أنها تحتاج إلى مجموعة من المتطلبات أولها أن يمتلك المستخدم نسخة Windows 10 Insider build لنسخة 16237، والذي من المنتظر أن يتوفر مع تحديث Creators Update الخاص بالخريف المقبل.

طريقة تفعيل الميزة

يتوجه المستخدم لقائمة Settings ثم الذهاب بشكل مباشر إلى Update & Security، ثم يختار Windows Update ومنها Advanced options، ومنها إلى Delivery Optimization ثم اختيار Advanced Options، حيث سيرى المستخدم إمكانية تحديد السرعة لتظهر كما بالصورة التالية:

يمكن للمستخدم تظليل الخيار الأول، وتحديد النسبة المئوية لحد سرعة التحميل، كما يظهر في الجزء السفلى أيضاً سرعة الرفع للأجهزة الأخر، والتي يمكن اختيارها في Delivery Optimization، والذي من شأنه أن يزيد من سرعة عملية التحميل للمستخدم.



يمكن للمستخدم تظليل الخيار الأول، وتحديد النسبة المئوية لحد سرعة التحميل، كما يظهر فى الجزء السفلى أيضاً سرعة الرفع للأجهزة الأخر، والتي يمكن اختيارها في Delivery Optimization، والذي من شأنه أن يزيد من سرعة عملية التحميل للمستخدم.