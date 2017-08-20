الجلطات الدماغية تتزايد.. حالة كل 15 دقيقة بالمملكة

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كشف رئيس الجمعية السعودية للسكتة الدماغية، الاستشاري الدكتور محمد المخلافي، عن ارتفاع حالات الإصابة بما يُعرف بالجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية بصورة كبيرة بالمملكة، وصلت إلى تسجيل ما يقرب من 50-100 حالة يومياً، أي حالة واحدة كل 15 دقيقة.

ووفقاً لـ “الوطن” فإن المخلافي أكد أن الإحصاءات الخاصة بحالات الجلطات الدماغية التي تنتشر في عدد من المناطق، تشير الأرقام إلى أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف حالة جلطة دماغية سنوياً، تنتج عنها وفاة 4 آلاف شخص، وإصابة 8 آلاف آخرين بمضاعفات الجلطة، أبرزها العجز الحركي أو الوظيفي.

وأوضح إن هناك 15 مليون شخص يصابون بالسكتة الدماغية على مستوى العالم، مما ينتج عن ذلك 6 ملايين حالة وفاة، و5 ملايين حالة عجز دائم.

وعن أعراض السكتة الدماغية، قال المخلافي: أعراضها قد تكون سريعة جداً منها مثلاً ” ضعف مفاجئ، أو فقدان الإحساس في طرف واحد من الجسم، وربما يفقد الإحساس في الناحية اليمنى من الوجه مع الذراع والقدم، إضافة إلى اضطراب الكلام ومشكلات في النظر، وفقدان التوازن، أو وجع الرأس الحاد والمفاجئ”.

ويركز الخبراء على أن اختبار «F.A.S.T» هو أفضل اختبار للتأكد من عدم الإصابة بالجلطة الدماغية، إذ إن الحرف F يشير إلى معاينة الوجه وعدم فقدان التحكم فيه واستنبط الحرف من كلمة Face، ويندرج ذلك أيضاً على الذراع من كلمة Arm، وصعوبة النطق من كلمة Speech وطلب المساعدة حالاً من كلمة Time، وهنا يطلب الطبيب المساعدة فوراً، نظراً لوجود أعراض السكتة.

وأضاف المخلافي: “عند ملاحظة أحد أعراض السكتة الدماغية، يجب اتخاذ إجراءات مباشرة وبسرعة، فما من بديل للذهاب إلى المستشفى على الفور. إذ إن بعض الإجراءات الخاطئة مثل تعاطي الأدوية المسكنة أو النوم والراحة ليست أساليب صحيحة للتعامل مع أعراض السكتة الدماغية. وكلما تأخر العلاج؛ ازداد نسبة حدوث ضرر في الدماغ، إذ يساعد العلاج الطبي السريع عند حدوث الأعراض في زيادة فرص النجاة بشكل فعال”.