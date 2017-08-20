 بالفيديو.. «تواصل» ترصد طوابير أمام مسالخ حائل قبل العيد بـ11 يوماً | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. «تواصل» ترصد طوابير أمام مسالخ حائل قبل العيد بـ11 يوماً

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تواصل- سعود الرفاع:

استعد أهالي حائل -مبكرًا- لعيد الأضحى المبارك، بإيقاف سياراتهم قبل قدوم عيد الأضحى بـ11 يوماً، أمام المسلخين الشمالي والجنوبي؛ تحسبًا للازدحام السنوي على مسلخين فقط بمدينة حائل.

وقال مصدر في المسلخ الشمالي، لـ”تواصل”، “ليس لنا أي علاقة بالسيارات المتوقفة أمامنا؛ حيث تتبع جهات متخصصة أخرى”.

ورصدت عدسة “تواصل”، معاناة الأهالي عند المسلخ الشمالي في المدينة والتابع لأمانة حائل، نتيجة تكرار سيناريو العام الماضي بإيقاف السيارات أمام المسلخين الجنوبي والشمالي؛ لحجز أماكن ذبح الأضاحي، مطالبين بوضع حد لمثل هذه الأمور.

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