«السلطان» يكتب عن مأساة امتياز طلاب الطب بالكليات الأهلية وتخبط «التعليم»

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قال الدكتور عبد الرحمن السلطان، ‏المدير التنفيذي للتوعية والإعلام بهيئة الغذاء والدواء، تعليقاً على وقف مكافآت طلاب الطب: “ست سنوات من الدراسة والاجتهاد لطلاب الطب في الكليات الأهلية، وأيضاً المنع من العمل لأنه حاصل على منحة للدراسة في كلية أهلية”.

وأضاف “السلطان”، في مقاله المنشور بصحيفة “الرياض”: “إن الطالب يجتهد ويصل الليل بالنهار، حتى يصل إلى سنة الامتياز، وهنا يصطدم بتنصُل وزارة التعليم عن صرف مكافأة الامتياز”، متسائلاً: كيف يعيش الطبيب هذه السنة وهو مُجبر على استكمالها بلا دخل ولا مكافأة!”.

وتابع، أن القرارات واضحة منذ القرار التاريخي لمجلس الوزارة الموقر رقم 29 وتاريخ 3 / 2 / 1431هـ بفتح منح الدراسة في الكليات الأهلية، والوزارة ملزمة بدفع مكافأة الامتياز، وقدرها 10 آلاف و700 ريال شهرياً من قبل الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب فيها”.

وأكد أن ذلك صدر في رد واضح وجلي من وزارة المالية لاستفسار سابق لوزارة التعليم، وهما الجهتان اللتان أناط بهما مجلس الوزراء في قراره ترتيبات قبول الطلاب والتكاليف المالية.

وأشار إلى أن المثير في الأمر أن الموقع الإلكتروني للوزارة لا يزال يحتوي صفحة عن مهام “إدارة الإشراف على المنح الدراسية للكليات الأهلية”، ومن أهمها “تدقيق ومتابعة صرف مستحقات سنة الامتياز”، لافتا إلى أن الوزارة تتهرب اليوم بأعذار واهية وحجج غير مقبولة.

وتساءل، في مقاله، “لما التراجع عن مهمة وطنية؟ وعن حق كفله النظام والقرارات السابقة. لمصلحة من يفرّق بين أبناء الوطن في الابتعاث الداخلي والخارجي؟ لماذا توقف صرف مكافأة امتياز الابتعاث الخارجي ثم عادت مرة أخرى؟ أو ليس من يدرس هنا ولا يكلف الوزارة راتباً شهرياً ولا تذاكر ولا تأمين صحي أن يحصل على ما يشجعه التفرغ للجد والاجتهاد وللتدريب والتعليم؟.

واختتم مقاله قائلاً: “دعك من كل القرارات والالتزامات، ألا يوجد التزام أخلاقي بين الطالب الشاب- الذي لا يملك دخلاً- وبين ممول دراسته وهي وزارة التعليم لاستكمال متطلبات دراسته حتى النهاية؟ وأليس هذا أقل ما يمكن تقديمه بعد مرور سنوات الدراسة الشاقة بلا مكافأة شهرية وهو عالة على من حوله؟ سؤال يحتاج إلى إجابة وطنية صادقة، وقرار سريع بإعادة الحق لأهله”.

يشار إلى أن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” تداولوا مقطع فيديو، ظهر فيه لقاء وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وعدد من أطباء الامتياز الخريجين من الجامعات والكليات الأهلية، بعد أن توقفت مكافآتهم؛ حيث بين لهم الوزير أن الدولة ليست ملزمة بدفع مكافآت للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات والكليات الأهلية داخل المملكة وأن عليهم التوجه لديوان المظالم.