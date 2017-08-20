مبيعات «ساعة آبل» تستهدف 20 مليونًا.. والعمل دون هاتف الخطوة القادمة

تواصل – وكالات:

قال تقرير تايواني، إن حجم مبيعات ساعة أبل الذكية سيشهد ارتفاعاً كبيراً حتى عام 2018، إذ يتوقع أن تزيد شحنات الساعة إلى 4.5 ملايين ساعة في الربع الرابع من هذا العام، مما يجعل شحناتها تصل إلى 15 مليوناً نهاية العام.

وقال التقرير الذي نشره موقع Fortune الاقتصادي، إن مجموع شحنات الساعة قد يصل في عام 2018 إلى 20 مليون قطعة، مشيراً إلى أن الأسباب التي قد تساعد في ارتفاع مبيعات الساعة، هو الإضافة المتوقعة لاتصالات الجيل الرابع 4G LTE، مما يعني أن الساعة لن تحتاج إلى الاقتران بهاتف آيفون من أجل العمل.

وقد تحصل ساعة آبل الذكية على تحول كبير أيضا، رغم أنه هذا الاحتمال ما زال ضعيفاً، إذ يتفق معظم الخبراء على أن الشركة ستعمل بدلاً من ذلك على توفير ترقيات في الأداء للمستهلكين أصحاب الجيل الثاني من ساعتها الذكية، جنباً إلى جنب مع النماذج الجديدة من الجيل الثالث الداعمة لتقنية LTE.

وقال المحللون، إنه من المرجح أن تساعد هذه التحسينات وإمكان الاتصال الخلوي الجديد في جعل الساعة أكثر جاذبية للمستهلكين، الأمر الذي يمكن أن يفتح مرحلة المبيعات الكبيرة مع وصول تقنية LTE إلى الساعة.