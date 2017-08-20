 اكتشاف «الغابة الغريبة» في أعماق المحيط (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

اكتشاف «الغابة الغريبة» في أعماق المحيط (صور)

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اكتشاف «الغابة الغريبة» في أعماق المحيط (صور)

تواصل – وكالات:

أظهرت مجموعة من الصور نشرتها الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي “NOAA” مشهداً غريباً للإسفنج الزجاجي وسط قاع المحيط المظلم.

وأبانت الصور كميات لا تعد ولا تحصى من الإسفنج على قيد الحياة، حيث ترك هذا الاكتشاف “الغريب” الخبراء في ذهول تام، لذا أطلقوا عليه اسم “الغابة الغريبة”.

وعثرت مركبة الاستكشاف “ROV” على هذه الغابة في أعماق البحار، خلال رحلة أجرتها، يوم 25 يوليو، كجزء من مهمة Laulima O Ka Moana: استكشاف المياه العميقة حول منطقة Johnston Atoll، التي انتهت يوم 2 أغسطس الجاري.

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