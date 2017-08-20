«هاكر» ينجح في الوصول لمفتاح فك تشفير أجهزة أبل

تواصل – وكالات:

نجح “هاكر” في الوصول لمفتاح فك التشفير لأجهزة أبل الآمنة، ما أثار في البداية المخاوف من تعرض نظام تشغيل ios للخطر واختراقه.

واستطاع “الهاكر” التحكم في تقنية يطلق عليها SEP، وهي المسؤولة عن جميع عمليات التشفير لسلسلة أبل واتش series 2 ومعالج A7 الذي يعمل بهاتف آيفون 5S وأيباد إير وإيباد مينى 2 و3، ورقائق A اللاحقة.

ووفقاً لموقع macrumors الأمريكي، تعد تقنية SEP المشفرة معزولة تماماً عن بقية النظام، لكنها تتولى عدداً من المهام مثل تشغيل معرف اللمس، والتحقق من كلمة المرور، وعمليات الأمن الأخرى على نظام تشغيل منفصل للحفاظ على سلامة البيانات.

وعلاوة على ذلك، لا يعرف الكثير من خارج أبل كيفية عمل SEP في الواقع، فهي مصممة بهذا الشكل لعزلها عن بقية النظام بالهاتف، ومنع الهاكرز من السيطرة عليه من خلال التعليمات البرمجية، لتوفير الأمان قدر الإمكان.

وواحدة من الطرق التي تقوم بها هذه التقنية للحفاظ على سرية الهاتف وأمانه تكون عن طريق توليد معرف لكل جهاز، يتغير تلقائياً في كل مرة يتم فيها إعادة تشغيل الجهاز ولا يزال غير معروف لأجزاء أخرى من النظام، مما يعزز أمنه.