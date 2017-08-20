مصدر يوضح ملابسات اعتداء «نجل مريضة» على «الطبيب الرحيمي»

تواصل – الرياض:

اعتدى ابن مريضة منومة بالعناية المركزة، في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية العسكرية بالرياض، على طبيب سعودي بالضرب؛ ما أسفر عن تعرضه لكسور في الوجه.

وأوضحت مصادر أن الطبيب عبدالواحد الرحيمي تعرض للاعتداء أثناء معاينته لحالة المريضة؛ حيث هجم عليه ابنها الذي يعمل في القطاع العسكري، بلكمة على وجهه.

وأشارت المصادر إلى أن الطبيب لا يزال منوماً في المستشفى، ويعاني من كسور بعظام الوجه وإصابة قوية بالقرنية في العين اليسرى، مبينة أن مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان المالك، زاره للاطمئنان عليه، فيما أحالت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع قضية الطبيب للنيابة العامة.

يذكر أن وزارة الصحة قد حذرت من الاعتداء على أحد كوادرها لفظياً أو جسدياً، مبينة أن التعدي على الممارسين الصحيين عقوبته قد تصل للسجن والغرامة.

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