الحج: 40 ألف حاج يصل يومياً.. وإنهاء إجراءات الرحلة في 40 دقيقة

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أكدت وزارة الحج والعمرة، أن وصول الحجاج عبر الرحلات المختلفة حقق انسيابية بمعدل دخول 40 ألف حاج في اليوم، إضافة لإنهاء إجراءات الرحلة في 40 دقيقة والتي تحمل على متنها 250 راكباً.

ويبلغ إجمالي مساحة صالة الحجاج 510 آلاف متر مربع، وتحوي 26 موقفاً للطائرات، تضم 10 جسور متحركة وموقعين لمركز العمليات وبرج المراقبة، و18 بوابة للسفر و14 صالة للسفر و143 شباكاً للجوازات، كما تشمل الصالة موقعين لمسافري الدرجة الأولى، وكبار الزوار، وفندقاً يحوي 123 غرفة، كما تحوي الصالة منطقة للمطاعم والخدمات التجارية ويعمل بالمطار أكثر من 7 آلاف عامل من جميع القطاعات الحكومية والخاصة.