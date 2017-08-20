6 أنواع من الأطعمة اليومية «قاتلة».. لا تتناولها بكثرة

تواصل – وكالات:

ذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية، أنه يوجد 6 أنواع من الأطعمة اليومية التي يمكن أن تكون قاتلة إذا تناولتها بكميات كبيرة.

إليك الأنواع الستة:

1- البرتقال: يعد من الفواكه اللذيذة والمفيدة بالنسبة لك، فهو يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية مثل تنظيم ضغط الدم، مما يساعد على منع أمراض الكلى وأيضاً خفض الكولسترول.

ومع ذلك، فإنه من الممكن تناول جرعة زائدة من فيتامين C؛ إذ يتوقع أنك تحتاج إلى حوالي 11.000 ثمرة برتقال، أو ما يعادل 809 من مكملات فيتامين C. ربما تحتاج للتخلص من جميع السوائل قبل الحصول على جرعة زائدة من الفيتامين، فإن استهلاك 6 لترات من الماء في دفعة واحدة كافٍ للقضاء عليك.

2- الكرز: هي تقريباً أحد مرادفات الصيف، كذلك الفراولة أيضاً، وكلاهما له ذلك المذاق الحلو، ولكن الكرز له جانبه السيئ، ويقع بداخله.

ابتلاع نواة الكرز ربما يبدو للبعض تجربة ممتعة، ولكن لا تحاول مضغها قبل القيام بابتلاعها؛ إذ يمكن أن تكون النتيجة أسوأ بكثير مما تتخيل، بذرة واحدة تحتوي على ما يكفي من السيانيد لوقف خلاياك من استخدام الأكسجين، والتي يمكن أن تؤدي إلى قتلك.

3- الشوكولاته: اطمئن، حبك وسعادتك عند تناول الشوكولاته لن يقتلك على الفور، على الرغم من أنه قد يسبب لك الشعور بالمرض قليلاً، ولكن 85 قطعة من الشوكولاته كاملة الحجم تحتوي على ما يكفي من الثيوبرومين اللازم لإنهاء حياتك.

4- البطاطا: نحن جميعاً نعلم أنه ينبغي علينا الابتعاد عن البطاطا غير الناضجة، وباعتبار البطاطا واحدة من عائلة الباذنجانيات، فإنها تنتج السولانين والشاكونين، والقلويدات (أشباه القلويات) التي يمكن أن تكون ضارة للإنسان.

البطاطا الخضراء تنتج المزيد من السولانين، والذي لا تحتاج إلى الكثير منه للتسبب في قتلك، حوالي 25 سيكون كافياً، وبذلك عليك الابتعاد عن البطاطا الخضراء، حتى لو طُهيت.

5- السكر: نحن جميعاً على علم بأن السكر يعد خطيراً جداً، ويمكن أن يسهم في أمراض السمنة والسكري وأمراض القلب خلال بعض الحالات الأخرى، بل إنه قد تم اقتراح زيادة الضرائب عليه لمكافحة أضراره والحد منه.

ولكن السكر يمكن أن يكون قاتلاً على المدى القريب أيضاً، عشرة أكواب ونصف من السكر في وقت واحد تكفي لإنهاء حياة شخص بوزن 70 كيلوجراماً.

6 – الموز: يحتوي على الكثير من البوتاسيوم، والذي ما يزال كثيراً في جرعات صغيرة، وبذلك فإن تناول الكثير منه قد ينهي حياتنا.

تناول حوالي 480 ثمرة موز سيكون مشابهاً للحقنة القاتلة التي تحتوي على كلوريد البوتاسيوم، بالطبع، من المحتمل أن تنفجر معدتك قبل تسممك.