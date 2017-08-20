«تطبيق عدنان معلم القرآن»: وصلنا لـ4 ملايين طفل بالعالم والفضل لله ثم لدعم «السبيعي»

تواصل – فريق التحرير:

كشف صاحب تطبيق “عدنان معلم القرآن للأطفال” على الأجهزة الذكية، عن وصول تطبيقه لنحو 4 ملايين طفل حول العالم، يحفظون القرآن الكريم منه، وينتشرون بنحو 197 دولة وهو ما يعدّ إنجازاً عظيماً في إطار نشر وتحفيظ وتعليم القرآن الكريم.

وأرجع صاحب التطبيق الفضل الأول لهذا الانتشار الكبير بعد الله إلى رجل الأعمال الراحل الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي، الذي وافته المنية أول أمس الجمعة.

وقال صاحب التطبيق في تغريدات له على تويتر “عشت يتيماً ١٥ سنة حتى وقفت أمام أبواب مؤسسته الخيرية فدعّمني منذ عام 2013م حتى كبرت وأصبحت معلم القرآن الكريم لأطفال العالم”.

وأضاف “بفضل الله ثم دعمه 4 ملايين طفل يحفظون القرآن من تطبيقي 197 دولة الله يكتب أجرها ونعم الأثر من بعده ويجعل فيها القبول”.

وكان الحزن قد خيم على تغريدات النشطاء على موقع التواصل الاجْتِمَاعِي “تويتر” أول أمس؛ حزناً على وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي، رجل الأَعْمَال وأبرز الداعمين للعمل الخيري.

ودشن المغردون عِدَّة هشتاقات ينعون فيها الشيخ السبيعي، ويذكرون دوره الكبير في العمل الخيري والتطوعي، وبذله في مجالات الدعوة، وأوجه الخير، ومن أبرز هذه الهشتاقات #الشيخ_محمد_السبيعي، #محمد_إبراهيم_السبيعي.